Son Dakika Haberleri: Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındıKaraman'da 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı
Karaman'da 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gıyabi cenaze namazı, bugün öğle namazının ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi'nde gerçekleşti. Gıyabi cenaze namazının organizasyonunu gerçekleştirenler arasında yer alan Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir, Mısır'daki darbe rejiminin insanlık dışı olduğunu belirterek, 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şahadete yürümüştür. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma diye buyuran bir dinin mensupları olarak, bu süreçte bizleri en derinden yaralayan maalesef İslam dünyasının suskunluğu olmuşturö dedi.
Özdemir'in açıklamasının ardından Karaman Müftüsü Muhammet Ketenci tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:30 Kaynak: DHA
mısır, muhammed mursi, karaman, cenaze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:34:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]