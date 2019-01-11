Son Dakika Haberleri: Karaman'da Mütevelli Heyeti Toplantısı

Karaman'da Mütevelli Heyeti Toplantısı

1 saat önce

Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, 2019 yılı ilk olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı, Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman'da Mütevelli Heyeti Toplantısı, System.String[]
Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, 2019 yılı ilk olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı, Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, 2018 yılı itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gelir testleri yapılan 12 bin 770 vatandaşa şu ana kadar ayni ve nakdi olmak üzere toplam 17 milyon 532 bin lira yardım yapıldığı belirtildi.

Karaman'da yaşayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların durumlarının yakından takip edildiğini ifade eden Vali Meral, sosyal devlet anlayışı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından gereken yardımların yapıldığını söyledi.

Vakfın, 2018 yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin karara bağlanmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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