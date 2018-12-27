Karaman'da Muz Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
46 dakika önce
Karaman'da muz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralanırken, kasasında bulunan muzlar etrafa saçıldı.
Karaman
'da muz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralanırken, kasasında bulunan muzlar etrafa saçıldı.
Kaza, saat 23.45 sıralarında Karaman- Konya
Karayolunun 28 kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin
'den yüklediği muzu, Konya'ya götürmekte olan Kenan B., yönetimindeki 33 L 6567 plakalı kamyon, soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:11 Kaynak: İHA
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