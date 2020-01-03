Karaman'da nakliyecilerden dijital takograf protestosu - Son Dakika
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Karaman'da nakliyecilerden dijital takograf protestosu

6 saat önce

Karaman'da bir grup nakliyeci dijital takograf uygulamasını protesto için eylem yaptı.

Karaman'da nakliyecilerden dijital takograf protestosu, System.String[]

Karaman'da bir grup nakliyeci dijital takograf uygulamasını protesto için eylem yaptı.


Karaman Organize Sanayi Bölgesi dışında toplanan kamyon sürücüleri, taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasına tepki göstermek için çevre yolunda tur attı.


Karaman Lojistik Kooperatifi Başkanı Fatih Doğan, Bölge Trafik önünde yaptığı açıklamada, ülke genelinde kamyoncuların eylem yaptığını söyledi.


Dijital takograf istemediklerini ifade eden Doğan, "Dijital takograf uygulamasında henüz sistem oturmamış. Sistem yok ama trafik polisleri bize ceza kesiyorlar. Süre ihlalinden dolayı Karaman girişinde 15 üyemize ceza yazıldı. Bizler dijital takografa hayır diyoruz." dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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