Karaman'da namaz sırasında cami tavanı çöktü
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Karaman'da camide namaz kılındığı sırada yalıtım malzemeli tavanın çökmesi sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:13 Kaynak: İHA
'da camide namaz kılındığı sırada yalıtım malzemeli tavanın çökmesi sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, cuma namazı sırasında Osmangazi
Mahallesi'nde bulunan Abdulhamit Han
Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin yalıtımlı tavanı namaz kılmakta olan cemaatin üzerine çöktü. Çökme nedeniyle vatandaşlar camiyi boşaltırken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çökme olayının duyulmasının ardından müftülükten yetkililer gelerek camide inceleme yaptı.
Osmangazi Mahallesi Muhtarı Ramazan Kepir, "Bu camimizin tavanı 2010 yılında yapılmıştı. Sanırım ısınma nedeniyle tavanı tutan vidaların başları yerinden kopmuş. Buna yapılacak olan incelemeden sonra teknik heyet karar verecek. Allah'a şükürler olsun ki önemli bir yaralanmamız yok, sadece bir kişi hafif şekilde yaralanmış. Bu yıkıntıyı hemen ortadan kaldırıp, yerine daha sağlamını yapacağız" dedi. - KARAMAN
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