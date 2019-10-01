Son Dakika Haberleri: Karaman'da obruğa düşen kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da obruğa düşen kişi öldü

1 saat önce

Karaman'da güvercin gübresi toplamak için obruğa inmeye çalıştığı belirtilen kişi, yaklaşık 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Karaman'da güvercin gübresi toplamak için obruğa inmeye çalıştığı belirtilen kişi, yaklaşık 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesi Çakır mevkisindeki dağlık araziye gelen Menduh Baştürk (65) güvercin gübresi toplamak için yaklaşık 80 metrelik obruğa ip merdiven sarkıttı.

İnişi sırasında bastığı merdivenin ipi kopan Baştürk, aşağıya düştü.

Olayı gören Baştürk'ün arkadaşı Yasin Gökdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bellerine halat bağlayarak aşağıya inen AFAD ekipleri ulaştıkları Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Baştürk'ün cesedi, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Baştürk'ün cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman'da obruğa düşen kişi öldü

Akçaşehir, Baştürk, Karaman, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır suçlama: 7 bin 500 Euro'ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro olduğunu öğrendik
TBMM resepsiyonunda renkli anlar! Erdoğan davetlilere Tekirdağ köftesi ikram etti Ahmet Davuoğlu, eski BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ile görüştü Mezarda bulunan erkek bebek cesedine ilişkin 6 şüpheli, cinsel istismardan gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 23:42:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da obruğa düşen kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]