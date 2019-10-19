Son Dakika Haberleri: Karaman'da, Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali
Son Dakika Güncel Karaman'da, Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali

Karaman'da, Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali

1 saat önce

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde bu yıl ilk kez Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali düzenlendi.

Karaman'da, Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali, System.String[]

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde bu yıl ilk kez Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali düzenlendi.

Doğal soğuk hava deposu görevi gören 36 metre derinlikte ve 250 metre uzunluğunda, halkın 'obruk' adını verdiği mağarada 5 ay boyunca bekletilen obruk peyniri, dünya markası olma yolunda ilerliyor. Koyun ve keçi sütünden yapılan peynirler, kuzu ve oğlak derilerine basıldıktan sonra mağaralara konuluyor. İçerdiği bakteri nedeniyle kırmızı renge bürünen obruk peynirinin, bu yıl 'Coğrafi İşaret Belgesi' de alınarak kalitesi tescillendi.İlk kez düzenlenen Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali, sabahın erken saatlerinde başladı. Festivale gelen misafirlere ilk önce yöresel kahvaltı ikramında bulunuldu. Geleneksel deve oyunu gösterisinin ardından Obruk Mağarası'ndaki açılış törenine geçildi. Mağaralardan çıkartılan peynirlerin tadımı yapıldı. Mağaralara her yıl yaklaşık olarak 35 ton peynir konulduğu öğrenilirken, peynirin kilosu 100 TL'den satışa sunuldu.


Ayrancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
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