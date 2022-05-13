Karaman'da öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı - Son Dakika
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Karaman'da öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı

13.05.2022 15:36
Karaman'da öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı

Karaman'da, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 123 bin yardımcı kaynak kitap dağıtıldı.

Karaman'da, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 123 bin yardımcı kaynak kitap dağıtıldı.

Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 12. sınıflara dağıtılan kitap töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, bakanlığın yardımcı kaynak kitap desteğinin veliler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Bu destekle velilerinin üzerindeki önemli bir maddi yükün ortadan kaldırıldığını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca Karaman'a gönderilen yardımcı kaynak kitaplar müdürlüğümüze ulaştıktan sonra hızlı şekilde tüm okullarımıza dağıtıldı. 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gönderilen yardımcı kaynak destek paketiyle bu yıl ilimizde 123 bin 325 yardımcı kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirildi. Bugünde gençlerimize bakanlığımızın hediye etmiş olduğu yardımcı kaynak kitaplarımızı dağıttık. Bizim onlardan tek isteğimiz devletimizin onlara sağlamış olduğu desteği en iyi şekilde değerlendirip vatanı ve milletini seven kültürel değerlerine bağlı ve ülkemizi daima yukarılara taşıyacak bireyler olarak yetişmesidir. İnanıyorum ki gelecekte gençlerimiz ülkemiz adına hep güzel işlere imza atacaktır."

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milli eğitim bakanlığı, Karaman, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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