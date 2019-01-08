Karaman'da Öğrencileri Karın Tadını Çıkarıyor

Karaman'da yoğun kar yağışını öğrenciler eğlenceye çevirdi.

Karaman'da yoğun kar yağışını öğrenciler eğlenceye çevirdi.



Karaman Merkez Cumhuriyet Nihat Arslan ilkokulu öğrencileri öğle tatili ziliyle birlikte okul bahçesine indi.



Öğrenciler, maske takıp, sevimli kahramanların kostümünü giyen sınıf öğretmenleriyle kartopu oynadı.



Durumdan oldukça memnun görünen öğrenciler, kartopu oynamaktan çok keyif aldıklarını ve unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade etti.

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