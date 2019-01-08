Son Dakika Haberleri: Karaman'da Öğrencileri Karın Tadını Çıkarıyor

Karaman'da Öğrencileri Karın Tadını Çıkarıyor

14 dakika önce

Karaman'da yoğun kar yağışını öğrenciler eğlenceye çevirdi.

Karaman'da Öğrencileri Karın Tadını Çıkarıyor, System.String[]
Karaman'da yoğun kar yağışını öğrenciler eğlenceye çevirdi.

Karaman Merkez Cumhuriyet Nihat Arslan ilkokulu öğrencileri öğle tatili ziliyle birlikte okul bahçesine indi.

Öğrenciler, maske takıp, sevimli kahramanların kostümünü giyen sınıf öğretmenleriyle kartopu oynadı.

Durumdan oldukça memnun görünen öğrenciler, kartopu oynamaktan çok keyif aldıklarını ve unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:02 Kaynak: AA

Karaman Merkez, Karaman, Güncel
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