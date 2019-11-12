Son Dakika Haberleri: Karaman'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Son Dakika Güncel Karaman'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.

Karaman'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı, System.String[]

Karaman'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir ortaokulda eğitim gören 3 kız öğrenci, ailelerine müzik öğretmenleri N.K'nin kendilerine tacizde bulunduğunu ve okul çıkışı otomobiliyle gezdirdiğini söyledi. Bunun üzerine aileler, öğretmen hakkında şikayette bulundu.

Gözaltına alınan N.K, çıkarıldığı mahkemece "küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

N.K'nin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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