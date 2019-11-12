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Karaman'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
6 saat önce
Karaman'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:54 Kaynak: AA
Karaman'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir ortaokulda eğitim gören 3 kız öğrenci, ailelerine müzik öğretmenleri N.K'nin kendilerine tacizde bulunduğunu ve okul çıkışı otomobiliyle gezdirdiğini söyledi. Bunun üzerine aileler, öğretmen hakkında şikayette bulundu.
Gözaltına alınan N.K, çıkarıldığı mahkemece "küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.
N.K'nin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
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