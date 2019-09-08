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Karaman'da okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışması

1 saat önce

Karaman Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle okul bahçelerinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Karaman'da okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışması, System.String[]

Karaman Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle okul bahçelerinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz tatili boyunca kullanılmayan okul bahçelerinde ve çevresinde genel temizlik çalışması başlattı. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerçekleştirilen temizlik faaliyetinde yabani otlar biçildi, çöp ve atıklar toplanarak okul bahçeleri hamarat süpürücülerle temizlendi.


Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, eğitime her zaman destek verdiklerini belirterek, "Karaman Belediyesi olarak her fırsatta eğitime dolayısı ile geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Okulların açılmasına az bir süre kala Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz okul bahçelerinde genel temizlik çalışması başlattı. Bizim tespit ettiğimiz ve gelen taleplere göre ekiplerimizi okullara gönderiyoruz. Bu faaliyet kapsamında yol süpürme araçları okul bahçelerini ve okul girişlerini temizliyor, ekiplerimiz de yaz aylarında uzayan yabani otların temizliğini yapıyor. Çocuklarımızın rahat ve sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi. - KARAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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