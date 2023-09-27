Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci hastaneye kaldırıldı

Karaman\'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci hastaneye kaldırıldı
Son Güncelleme: 27.09.2023 15:36

Karaman'da bir okul bahçesinde rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10. sınıf öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Köpeğin sahibiyle yapılan görüşmenin ardından başka bir öğrenciye çarpan sürücü gözaltına alındı.

Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı 10. sınıf öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Hamidiye Mahallesindeki Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Ali Ö'ye okul bahçesine giren rottweiler cinsi köpek saldırdı.

Elinden yaralanan öğrenci, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karaman Belediyesi Hayvan Barınağından gelen yetkililer de köpeği teslim aldı.

Okula gelen köpeğin sahibi Y.Ö. yaptığı görüşmenin ardından buradan ayrıldı.

Kısa süre sonra Y.Ö'nün kullandığı 42 DFL 11 plakalı çekici, 727. Sokak'ta aynı okula eğitim gören 12. sınıf öğrencisi H.D. yönetimindeki 42 AGV 382 plakalı motosiklete çarptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan H.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü Y.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Hamidiye, Karaman, Kaza, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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