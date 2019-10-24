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Son Dakika Güncel Karaman'da okul müdürleri toplantısı

Karaman'da okul müdürleri toplantısı

1 saat önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, okul müdürleri ile toplantı yaptı.

Karaman'da okul müdürleri toplantısı, System.String[]

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, okul müdürleri ile toplantı yaptı.


Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki toplantıda, göreve başlarken duyduğu cesaretin en büyük sebebinin görev ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren okul yöneticilerinin varlığı olduğunu belirtti.


Genel olarak Karaman'ı, özelde ise eğitim çalışmalarını öğrencilik yıllarından öğretmenliğine ve okul yöneticiliğine kadar iyi bildiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:


"Her okulumuz kendi potansiyeli, birikimi ve niteliği doğrultusunda hedefler belirlemeli. Nasıl ki Bakanlığımız daha iyisine ulaşmaya yönelik bir vizyon ortaya koyduysa bizler de bu vizyon çerçevesinde okullarımıza aşamalı hedefler belirlemeliyiz. Bunun için mevcudun bir an önce tespiti yapılarak harekete geçilmeli. Bizler bu çerçevede hazırlık ve planlamalarımızı yapıyoruz, yakın zamanda en büyük gücümüz olan öğretmenlerimizle de bu doğrultuda buluşmalar düzenleyeceğiz."

Mehmet Çalışkan, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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