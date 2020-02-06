Karaman'da okul müdürleri toplantısı - Son Dakika
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Karaman'da okul müdürleri toplantısı

6 saat önce

Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan başkanlığında okul müdürleri toplantısı yapıldı.

Karaman'da okul müdürleri toplantısı, System.String[]

Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan başkanlığında okul müdürleri toplantısı yapıldı.

Çalışkan, toplantı salonunda yaptığı konuşmada, eğitim çıtasının yükselmek için konunun temelden sınıflardan ele alınması gerektiğini söyledi.

Fikir ayrılıklarının olabileceğini ama ortak derdin eğitim olması gerektiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:


"İdareciler olarak bizim görevimiz, öğretmenlerimizin işini kolaylaştırmak, öğretmenlerimizin sınıflarında yapacağı güzel hamlelerle öğrencilerimizin yüreğine dokunacak işlerin yolunu açmaktır. Eğitimi yöneten ve yönlendiren yapı olarak bizler büyük bir camiayız. Yönetici olarak görevimiz, öğretmenlerimizi ve çalışanları motive etmektir. Mesleğimizin bir anlam kazanması için vicdanımızı eğitime adapte edip fedakarlık yapmamız gerekir. Bu şekilde öğrencilerimizin yüreğine dokunabiliriz."

Mehmet Çalışkan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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