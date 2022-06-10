Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

10.06.2022 12:24

Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralıKARAMAN Karaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

KARAMAN Karaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Sümer Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cahit Zarifoğlu Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan okul servisi üst geçitte otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, okul servisindeki öğrencilerde durumlarının iyi olduğu gerekçesiyle servis şoförü tarafından çağrılan başka bir servisle okullarına bırakıldı. Durumu öğrenen okul yönetimi ise bazı öğrencilerin fenalaşması üzerine okula sağlık ekiplerini çağırdı. Okula gelen ambulanslarla okul servisinde bulunan tüm öğrencileri kontrol amaçlı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan hastaneye gelerek tedavisi devam eden öğrencilerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun'dan bilgi aldı. Vali Akkoyun, hastaneye gelen öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, öğrencilere de acil şifalar diledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da hafif ticari araç ile servis çarpıştı: 6 öğrenci yaralı Tekirdağ'da hafif ticari araç ile servis çarpıştı: 6 öğrenci yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:54 Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 13:29:41. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement