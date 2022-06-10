Minibüsteki öğrenciler, durumlarının iyi olduğu gerekçesiyle servis şoförü tarafından çağrılan başka bir servis aracıyla okullarına götürüldü.

Güney Ege ve Batı Akdeniz ile Konya ve Karaman için kuvvetli rüzgar uyarısı

Kaynak: AA

Cahit Zarifoğlu, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da okul servisiyle otomobil çarpıştı, 13 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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