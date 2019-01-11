Son Dakika Haberleri: Karaman'da Okullar Arası Futbol Grup Müsabakaları Başladı

Karaman'da Okullar Arası Futbol Grup Müsabakaları Başladı

1 saat önce

Karaman'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen okullararası gençler futbol grup müsabakaları başladı.

Karaman'da Okullar Arası Futbol Grup Müsabakaları Başladı, System.String[]
Karaman'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen okullararası gençler futbol grup müsabakaları başladı.

Okullararası gençler futbol grup müsabakalarına 14 ilden, 7 kız ve 12 erkek takımı olmak üzere toplamda 342 sporcu katılıyor. Üç gün sürecek olan maçlar Atatürk Spor Kompleksi Kemal Kaynaş Stadyumu ve Yunuskent Futbol Sahası'nda oynanacak.

Grup maçlarına Karaman'ın yanı sıra Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Denizli ve Kayseri illerinden katılan kız ve erkek takımları mücadele edecek.

Konya temsilcisi Konya Spor Lisesi ile Karaman temsilcisi Karaman Spor Lisesi takımları arasında oynanan günün ilk karşılaşmasının ardından Kemal Kaynaş Stadyumu'nda açılış töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Karaman'ın barışın, kardeşliğin ve huzurun yaşandığı bir şehir olduğunu belirtti.

Müsabakaların kardeşlik ve barış havası içerisinde tamamlanmasını dilediklerini kaydeden Kuntoğlu, birinci olarak çıkan takıma şimdiden başarılar diledi.

Konuşmaların ardından müsabakalar, Adana temsilcisi Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi ile Hatay temsilcisi Nuran Yılmaz Anadolu Lisesi arasında oynanan günün ikinci karşılaşması ile sürdü.

Okullararası gençler futbol grup müsabakaları kızlarda 14 Ocak Pazartesi, erkeklerde ise 13 Ocak Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Konya, Futbol, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmetçik'in Kuş Uçurtmadığı Doğu Karadeniz'de Köşeye Sıkışan PKK'lı Teröristler Birbirini Kaybetti Eskişehirspor'da Dağılma Süreci Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:47:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Okullar Arası Futbol Grup Müsabakaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]