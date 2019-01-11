Karaman'da Okullar Arası Futbol Grup Müsabakaları Başladı

Karaman
'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen okullararası gençler futbol grup müsabakaları başladı.
Okullararası gençler futbol grup müsabakalarına 14 ilden, 7 kız ve 12 erkek takımı olmak üzere toplamda 342 sporcu katılıyor. Üç gün sürecek olan maçlar Atatürk
Spor Kompleksi Kemal Kaynaş Stadyumu ve Yunuskent Futbol
Sahası'nda oynanacak.
Grup maçlarına Karaman'ın yanı sıra Adana
, Antalya
, Gaziantep
, Hatay
, Isparta
, Kahramanmaraş
, Konya
, Mersin
, Muğla
, Nevşehir
, Niğde
, Denizli
ve Kayseri
illerinden katılan kız ve erkek takımları mücadele edecek.
Konya temsilcisi Konya Spor Lisesi ile Karaman temsilcisi Karaman Spor Lisesi takımları arasında oynanan günün ilk karşılaşmasının ardından Kemal Kaynaş Stadyumu'nda açılış töreni düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu
, Karaman'ın barışın, kardeşliğin ve huzurun yaşandığı bir şehir olduğunu belirtti.
Müsabakaların kardeşlik ve barış havası içerisinde tamamlanmasını dilediklerini kaydeden Kuntoğlu, birinci olarak çıkan takıma şimdiden başarılar diledi.
Konuşmaların ardından müsabakalar, Adana temsilcisi Şehit Ahmet Mehmet
Oruç Spor Lisesi ile Hatay temsilcisi Nuran Yılmaz Anadolu Lisesi
arasında oynanan günün ikinci karşılaşması ile sürdü.
Okullararası gençler futbol grup müsabakaları kızlarda 14 Ocak Pazartesi, erkeklerde ise 13 Ocak Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.