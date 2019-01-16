Karaman'da Okullar Perşembe Günü Tatil
35 dakika önce
Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma uyarısı dolayısıyla Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.
Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma uyarısı dolayısıyla Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.
Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle kentte bu gece ve yarın için buzlanma ve don beklendiği belirtilerek, Karaman il genelinde (ilçeler dahil) 17 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gazilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi. - KARAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:53 Kaynak: İHA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı
Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar