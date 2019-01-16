Karaman'da Okullar Perşembe Günü Tatil

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma uyarısı dolayısıyla Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma uyarısı dolayısıyla Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.



Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle kentte bu gece ve yarın için buzlanma ve don beklendiği belirtilerek, Karaman il genelinde (ilçeler dahil) 17 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gazilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi. - KARAMAN

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