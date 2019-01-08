Son Dakika Haberleri: Karaman'da Okullar Yarın Tatil Edildi

Karaman'da Okullar Yarın Tatil Edildi

46 dakika önce

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Karaman'da Okullar Yarın Tatil Edildi, System.String[]
Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bu gece ve yarın için kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde 09.01.2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır" denildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:38 Kaynak: İHA

Karaman, Güncel
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