Karaman'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkez Atatürk İlkokulundaki sınıfların boya badana işlerinin yapıldığı etkinliğe katıldı.

Ziyaret ettiği okulda bir süre incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Işık, daha sonra sınıfın boyanması faaliyetine bir süre eşlik etti.

Işık, yaptığı konuşmada, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına okulları hazırlamak üzere çalışmalara tüm hızıyla devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda okul idaresi ile birlikte merkezde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Atatürk İlkokulundaki sınıfların boya badana işlerinin yapılarak okulun yeni eğitim öğretim yılına hazırlandığını ifade eden Işık, ülke genelinde olduğu gibi Karaman'da da pandemi sürecinin devam ettiğini aktardı.

Işık, etkinliğin sonunda okul bahçesinde oyun oynayan öğrencilere boyama kitabı hediye ederek bir süre onlarla sohbet etti.