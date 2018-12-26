Son Dakika Haberleri: Karaman'da Okullara Bir Günlük Kar Tatili

Karaman'da Okullara Bir Günlük Kar Tatili

1 saat önce

Karaman'da kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullara bugün geçerli olmak üzere 1 gün ara verildi.

Karaman'da Okullara Bir Günlük Kar Tatili, System.String[]
Karaman'da kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullara bugün geçerli olmak üzere 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 4 santimetreyi bulurken, yağan kar park alanlarını beyaza bürüdü. Karaman Valiliği, kar yağışı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kar nedeniyle bugün kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini bildirdi. Yetkililer kar yağışı nedeniyle şu ana kadar herhangi bir köy yolunun kapalı olmadığını duyurdu. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:37 Kaynak: İHA

Karaman, Kar, Güncel
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