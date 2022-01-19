Karaman'da okullara kar engeli - Son Dakika

KARAMAN'da kent merkezi ile Ermenek ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumları çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kentte etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karaman kent merkezi ile Ermenek ve Başyayla ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Eğitim, uzaktan devam edecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.