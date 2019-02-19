Son Dakika Haberleri: Karaman'da Okullararası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Sona Erdi

Karaman'da Okullararası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Sona Erdi

7 dakika önce

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullararası halk oyunları il birinciliği yarışmaları sona erdi.

Karaman'da Okullararası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Sona Erdi, System.String[]
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullararası halk oyunları il birinciliği yarışmaları sona erdi.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışma, geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz olmak üzere iki dalda gerçekleşti. Geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz dalda hünerlerini sergileyen halkoyunları ekiplerinin güzel ve coşkulu oyunları tüm izleyenlerin beğenisini kazandı. Yapılan yarışmalar sonucunda minikler geleneksel düzenlemeli dalda Abdurrahim Karakoç İlkokulu, yıldızlar geleneksel düzenlemesiz dalda İbrahim Bey Ortaokulu, yıldızlar geleneksel düzenlemeli dalda Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu ve gençler geleneksel düzenlemeli dalda Larende Anadolu Lisesi birinci olan takımlar oldu. Yarışmalarda en çok rekabetin gerçekleştiği gençler geleneksel düzenlemesiz dalda ise Güzel Sanatlar Lisesi birinci olurken, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları verildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ardeşen'de İntihar Sunucu Seda Akgül'den Şaşırtan İtiraf: Vücut Çalışan Erkekler Buluşmak İçin Mesaj Atıyor

AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor Son Dakika! Milas'taki Maden Faciasında 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 11:56:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Okullararası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]