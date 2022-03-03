Karaman'da oluşan dev obruk, elma ağaçlarını yuttu - Son Dakika

Karaman'da oluşan dev obruk, elma ağaçlarını yuttu

KARAMAN Karaman'ın Akçaşehir beldesinde bir elma bahçesinde oluşan dev obruk, çok sayıda elma ağacını yutarken, vatandaşları tedirgin etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman'da da obrukların sayısı her geçen yıl artmaya başladı. Son 2 yıl içerisinde Karaman'daki obruk sayısı 6'ya yükseldi. Konya'nın Karapınar ilçesine sınır olan Karaman'ın Akçaşehir beldesindeki elma bahçesinin ortasında 100 metre çapında ve 20 metre derinlikte dev obruk oluştu. Oluşan obruk, 50'nin üzerinde elma ağacını adeta yuttu.

"Bu obruklar tarım için tehdit oluşturuyor"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, oluşan bu obrukların tarım için tehdit oluşturduğunu söyledi. Obruk oluşan elma bahçesinde incelemelerde bulunan Bayram, son yıllarda doğal afetlerin arttığını belirterek, "Şuan bulunduğumuz elma bahçesi Konya'nın Karapınar ilçesine sınır olan Karaman'ın Akçaşehir beldesidir. Karapınar'da oluşan 500'nün üzerinde obruktan sonra Karaman'da da oluşan obruk sayısı bununla birlikte 6'ya yükselmiştir. Bu gerçekten ürkütücü bir durumdur. Bahçede yaklaşık 250 metre kare alan çökmüş ve devamı da çökmeye devam ediyor. Obruk elma ağaçlarını adeta yutmuş. Allah daha beterinden esirgesin. Oluşan bu obruklar tarım için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.