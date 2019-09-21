Son Dakika Haberleri: Karaman'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karaman'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

1 saat önce

Karaman'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin kadın sürücüsü aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Karaman'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı, System.String[]

Karaman'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin kadın sürücüsü aracını bırakıp kayıplara karıştı.


Kaza, Karaman Mersin çevre yolu üzerinde bulunan cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Ankara'ya giden ve içinde 38 yolcunun bulunduğu İbrahim T. yönetimindeki 34 UVK 52 plakalı yolcu otobüsü, ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 70 DS 711 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken, otomobilin kadın sürücüsü korkarak aracını bırakıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası yolcu otobüsü yoluna devam ederken, otomobil çekici ile otoparka çekildi.


Polis, kaza yerinden ayrılan kadın sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı. - KARAMAN

Karaman, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köprüdeki intihar girişimini küçük kızına canlı canlı izletti
Ünlü ozan Neşet Ertaş'ın trafik kazasında ölen kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Ronaldo, kendisine hamburger yardımı yapan kadını buldu Virajı alamayarak takla atan araç nehre düştü! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 16:59:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]