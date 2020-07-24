Karaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Karaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Süleyman Çalışkan yönetimindeki 33 ADZ 925 plakalı otomobil, Karaman - Mersin kara yolunun 2'nci kilometresinde refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobil sürücü ile araçtaki Serhat İnce yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir saat kapanan kara yolu, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:25

Kaynak: AA

Son Dakika

ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı

Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz

Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi

Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı

Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt

İYİ Parti'den anket açıklaması: Kamuoyu yoklamalarında üçüncü partiyiz

Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti

İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri

Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor

Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor

İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti