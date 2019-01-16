Son Dakika Haberleri: Karaman'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Karaman'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

KARAMAN'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı.

Karaman'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
KARAMAN'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 5'i Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Habib Tutkun (48) idaresindeki 70 M 156 plakalı yolcu minibüsü otogar kavşağında Beslem El Talha (34) yönetimindeki 70 MA 0037 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü  Beslem El Talha, otomobilde bulunan Cunnar El Talha (3), Ubeyde El Talha (6), Lemar El Talha (7) Ayet Sağır (26) ile minibüste yolcu olarak bulunan Aydın Yıldız (23) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, şarampole devrildi. Kazada 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.  

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:42 Kaynak: DHA

Karaman, 3. Sayfa
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