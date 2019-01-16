Karaman'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
1 saat önce
Karaman'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı.
Karaman
'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 5'i Suriye
uyruklu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Habib Tutkun (48) idaresindeki 70 M 156 plakalı yolcu minibüsü otogar kavşağında Beslem El Talha (34) yönetimindeki 70 MA 0037 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Beslem El Talha, otomobilde bulunan Cunnar El Talha (3), Ubeyde El Talha (6), Lemar El Talha (7) Ayet Sağır (26) ile minibüste yolcu olarak bulunan Aydın
Yıldız (23) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:29 Kaynak: DHA
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