Son Dakika Haberleri: Karaman'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Karaman'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı.

Karaman'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Karaman'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 5'i Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Habib Tutkun (48) idaresindeki 70 M 156 plakalı yolcu minibüsü otogar kavşağında Beslem El Talha (34) yönetimindeki 70 MA 0037 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü  Beslem El Talha, otomobilde bulunan Cunnar El Talha (3), Ubeyde El Talha (6), Lemar El Talha (7) Ayet Sağır (26) ile minibüste yolcu olarak bulunan Aydın Yıldız (23) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:29 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü

CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:17:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]