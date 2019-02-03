Son Dakika Haberleri: Karaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

33 dakika önce

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Karaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Gazidükkan Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salih Ü. (40) yönetimindeki 70 BA 063 plakalı otomobil ile M.İ.Ö'nün (17) idaresindeki 70 HC 798 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindekiler yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kafasında takılı olan kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, arkasında yolcu olarak bulunan ve kafasında kask olmayan O.D (14), kaldırıma kafasını çarparak ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, O.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Otomobil sürücüsü Salih Ü., polis tarafından gözaltına alınırken, olayı duyarak gelen Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar'da kaza hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:17 Kaynak: İHA

Motosiklet, Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı

Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 20:50:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]