Karaman'da otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Karaman'da bir otomobilin virajı alamayarak şarampole takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Karaman'da otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Karaman'da bir otomobilin virajı alamayarak şarampole takla atması sonucu sürücü yaralandı.


Kaza, saat 23.30 sıralarında Urgan Mahallesi'nden geçen ve yapımı halen devam eden yeni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 70 AK 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı almayarak yaklaşık 15 metre derinliğindeki şarampole takla attı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü S.A. ise yoldan geçen bir aracı durdurarak hastaneye gitti. Burada tedavisi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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