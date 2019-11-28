Son Dakika Haberleri: Karaman'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Karaman'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı - Son Dakika

Karaman'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

7 saat önce

Karaman'da bir otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı, System.String[]

Karaman'da bir otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kurtderesi köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem K. (31) yönetimindeki 70 DP 259 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada sulama kanalına düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü ile Mümine K. (55) ve Rabia K. (17) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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