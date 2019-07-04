Son Dakika Haberleri: KARAMAN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI
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KARAMAN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

7 dakika önce

KARAMAN'da, kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpıp, takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

KARAMAN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI, System.String[]
KARAMAN'da, kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpıp, takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yangöz (23) idaresindeki 68 EA 943 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp, takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü ile araçta bulunan kardeşi Muarrem Yangöz (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:31 Kaynak: DHA
Karaman, Güncel
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