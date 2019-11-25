Son Dakika Haberleri: Karaman'da otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Karaman'da otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Karaman'da otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralıKARAMAN - Karaman'da yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Karaman'da otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

KARAMAN - Karaman'da yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Karaman- Konya karayolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü kavşağının alt geçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (30), yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, köprülü kavşağa geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir yön levhasına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapanan alt geçit otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Köprülü, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
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