Son Dakika Haberleri: Karaman'da Otomobilde Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi

Karaman'da Otomobilde Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi

2 saat önce

Karaman'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı bir otomobilde ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Karaman'da Otomobilde Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Karaman'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı bir otomobilde ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yollarbaşı Köyü Baraj mevkisinde şüphe üzerine 42 plakalı bir otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada ruhsatsız olduğu belirlenen 3 adet tüfek ile 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Araçta bulunan E.U., S.E. ve E.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Jandarma, Karaman, 3. Sayfa
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