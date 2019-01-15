Karaman'da Otomobilde Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi
2 saat önce
Karaman'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı bir otomobilde ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.
Karaman
'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı bir otomobilde ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Yollarbaşı
Köyü Baraj mevkisinde şüphe üzerine 42 plakalı bir otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada ruhsatsız olduğu belirlenen 3 adet tüfek ile 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Araçta bulunan E.U., S.E. ve E.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
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