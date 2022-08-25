Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

25.08.2022 13:56
Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Karaman'da otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Karaman'da otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Mehmet Ali S'ye (44), Zembilli Ali Efendi Mahallesi 736. Sokak'ta yürürken plakası öğrenilemeyen bir otomobilden silahla ateş edildi.

Şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaşırken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ali S, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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