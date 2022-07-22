Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

22.07.2022 20:31
Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk öldü.

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk öldü.

Harun A. (32) idaresindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil, Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Selim Kalaycı'ya (15) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan Kalaycı ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalaycı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü Harun A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından Yavuz Selim Kalaycı'nın (15) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Ahmet Yesevi Camisi'ne getirilen Kalaycı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya da katıldı.

YORUMLAR
500
Otomobilin çarptığı Yavuz Selim, toprağa verildi Otomobilin çarptığı Yavuz Selim, toprağa verildi Otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğa acı veda Otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğa acı veda
Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:55 Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 20:31:37. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement