Otomobilin çarptığı yaşlı çift öldü - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaşlı çift öldü

Son Güncelleme: 10.09.2023 15:47

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karaman'da yakınlarının düğününe giderken yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, Ömer Faruk Ü. (26) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha (65) ve Recep Aksay (66) çiftine çarptı. Kazada Saliha Aksay olay yerinde, ağır yaralanan eşi Recep Aksay ise kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşlı çiftin, bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı çift öldü

BİRLİKTE DEFNEDİLDİLER

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan çiftin cenazeleri Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri şehir mezarlığında toprağa verildi. Sürücü Ömer Faruk Ü'nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı çift öldü
Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Karaman, Ömer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı yaşlı çift öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı yaşlı çift öldü - Son Dakika
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