Karaman'da kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti

14.09.2022 12:36
Karaman'da kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün meydana gelen kazanın ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat Sunay (16) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sunay'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Batuhan Sunay (22), Halil Seydioğlu (34) ve Nazlı Hilal Topbaş'ın (15) ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Batuhan Sunay idaresindeki 70 AAP 354 plakalı otomobil, dün, Karaman- Mersin kara yolunun 15. kilometresinde tarlaya devrilmiş, kazada sürücü ile Kürşat Sunay, Halil Seydioğlu ve Nazlı Hilal Topbaş yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nazlı Hilal, Seydioğlu, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:27 Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:51 Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:31 "Terbiyesiz" ve "cahil" ifadeleri hakaret sayılmadı! Reçete yazmayan doktora "soytarı" diyen hasta yakınına para cezası
11:13 Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi
11:14 Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Saatler içerisinde 92 bin kişi başvuruda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 12:36:42. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement