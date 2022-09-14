Kazada yaralanan Batuhan Sunay (22), Halil Seydioğlu (34) ve Nazlı Hilal Topbaş'ın (15) ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Dün meydana gelen kazanın ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Kürşat Sunay (16) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Karaman'da kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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