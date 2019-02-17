Son Dakika Haberleri: Karaman'da Otomobille Çarpışan Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Karaman'da Otomobille Çarpışan Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da Otomobille Çarpışan Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Karaman'da otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hilmi Ş., yönetimindeki 80 KM 138 plakalı otomobil kavşakta Tarık Emir Ç'nin (20), kullandığı 70 BH 599 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yolun karşı şeridine geçerek devrildi. Kazada devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Mustafa B. (21), yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü Hilmi Ş., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan cadde araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa
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