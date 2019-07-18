Son Dakika Haberleri: Karaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Karaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

57 dakika önce

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet B. yönetimindeki 70 AAC 646 plakalı otomobil ile Ahmet G. idaresindeki 70 FU 483 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yaralı motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet G'nin bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
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