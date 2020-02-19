Karaman'da otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Karaman'da otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Karaman'da alkollü sürücünün kullandığı otomobille polis aracının çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Karaman'da alkollü sürücünün kullandığı otomobille polis aracının çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında devriye gezen Harun Günay (30) idaresindeki 70 A 5432 plakalı polis aracı ile Hüseyin Şahin yönetimindeki 01 HS 345 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile polis memurları Nihat Koşar (29) ve Sercan Yıldız (33) yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, otomobil sürücüsü Hüseyin Şahin'in ise 130 promil alkollü olduğu belirtildi.

Hüseyin Şahin, Karaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı
El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi E-5'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden olan kazada 1 kişi öldü, 3 yaralandı Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 04:57:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]