5 katlı binanın çatısından düşüp, ağır yaralandı - Son Dakika
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5 katlı binanın çatısından düşüp, ağır yaralandı

18.08.2022 11:22
5 katlı binanın çatısından düşüp, ağır yaralandı

KARAMAN'da, oturduğu 5 katlı binanın çatısından beton zemine düşen Beytullah Demir (24), ağır yaralandı.

KARAMAN'da, oturduğu 5 katlı binanın çatısından beton zemine düşen Beytullah Demir (24), ağır yaralandı.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan Beytullah Demir, iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Demir'in düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Demir, ilk müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı inceleme yaptı.


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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 katlı binanın çatısından düşüp, ağır yaralandı - Son Dakika

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