Karaman'da pandemi sürecinde 728 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika

Karaman'da pandemi sürecinde 728 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi.

Karaman Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemi süreci boyunca evlenmek isteyen çiftlerin nikahlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kıyıldığı belirtildi.

Nikah dairesinde nikah törenlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildiği söylenen açıklamada, "Pandemi sürecinden bu zamana kadar 728 çiftin nikahı kıyıldı. En çok nikah kıyma töreninin ise Ağustos ayının ilk 15 gününde yaşandı. Nikah törenleri sırasında sınırlı sayıda içeri alınan davetlilerden, maske ile tören yerine gelmeleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi. Nikah işleminin tamamlanmasının ardından salon bir süre havalandırılıp dezenfekte edildikten sonra diğer nikahlara geçiliyor" denildi. - KARAMAN