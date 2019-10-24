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Karaman'da park çalışmaları

58 dakika önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Üniversite Mahallesi'nde yapılan parkta çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Üniversite Mahallesi'nde yapılan parkta çalışmaların devam ettiğini bildirdi.


Başkan Kalaycı, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla parkın yürüyüş yollarının yapıldığını ve kamelyaların monte edildiğini belirtti.


Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerine yapılan parkın hizmete girmesiyle bu bölgenin ihtiyaç duyduğu gözde bir mekana kavuşacağını ifade eden Kalaycı, şöyle devam etti:

"Doğukışla Köprüsünün hemen yanındaki taşlık arazide çok kapsamlı bir park yapımına başladık. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzur içerisinde gidip dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği, çocuklarımızın gönül rahatlığıyla eğlenebileceği, yapılacak olan kafeteryasıyla çayını yudumlayabileceği, stresten uzak, güzide bir sosyal yaşam alanı planladık. Şehrimiz aynı zamanda gelişme gösteren bir üniversite şehri. Planlamalarımızı yaparken ve projelerimizi oluştururken bu çerçeveden bakıyor ve gençlere hitap edecek şekilde stratejiler geliştiriyoruz."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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