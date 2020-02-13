Karaman'da park halindeki kamyonette yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da park halindeki kamyonette yangın - Son Dakika

Karaman'da park halindeki kamyonette yangın

6 saat önce

Karaman'da park halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye tarafından söndürüldü.

Karaman'da park halindeki kamyonette yangın, System.String[]

Karaman'da park halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, öğle saatlerinde Kömürcüler Sitesi'ndeki kantar parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından kantarın park alanına konan 70 FA 810 plakalı kamyonet, biranda yanmaya başladı. Kamyonetin yandığını gören vatandaşlar ise durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi, alevlerin kamyoneti tamamen sarmadan müdahale ederek söndürdü. Yangının elektrik kontağından dolayı çıktığı tahmin edilirken, kamyonette maddi hasar oluştu. - KARAMAN

İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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