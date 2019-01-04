Karaman'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
1 saat önce
Karaman'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Karaman
'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1687'nci Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahibi tarafından yol kenarına park edilen otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yanan otomobil söndürüldü. Çıkan yangında otomobilin motor ve iç kısmında hasar oluşurken, itfaiye, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:20 Kaynak: İHA
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