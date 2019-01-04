Son Dakika Haberleri: Karaman'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Karaman'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

1 saat önce

Karaman'da park halindeki otomobilde yangın çıktıKARAMAN - Karaman'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Karaman'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

KARAMAN - Karaman'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1687'nci Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahibi tarafından yol kenarına park edilen otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber etti. Olay yerine gelen itfaiye yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yanan otomobil söndürüldü. Çıkan yangında otomobilin motor ve iç kısmında hasar oluşurken, itfaiye, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı

Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı Azerbaycanlı Kadın, Tartıştığı Sevgilisi Tarafından 55 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 01:35:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]