Karaman'da Park Halindeki Tır Alev Alev Yandı
1 saat önce
Karaman'da park halindeki tırın kupası alev alev yandı.
Karaman
'da park halindeki tırın kupası alev alev yandı.
Yangın, öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi
964 Sokak üzerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, sahibi tarafından evinin önüne park edilen 70 BD 096 plakalı tırın kupası henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Tırın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber etti. Olay yerine gelen itfaiye yanan tıra müdahale ederek söndürdü. Yangında tırın kupası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
, yangının elektrik kontağı sonucu çıkmış olabileceği üzerinde duruyor. - KARAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:46 Kaynak: İHA
Kadıköy'de Korkutan Yangın
Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi