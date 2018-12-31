Karaman'da Park Halindeki Tır Alev Alev Yandı
1 saat önce
- Karaman'da park halindeki tır alev alev yandıKARAMAN - Karaman'da pak halindeki tırın kupası alev alev yandı.
- Karaman
'da park halindeki tır alev alev yandı
KARAMAN - Karaman'da pak halindeki tırın kupası alev alev yandı.
Yangın, öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi
964 Sokak üzerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, sahibi tarafından evinin önüne park edilen 70 BD 096 plakalı tırın kupası henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Tır'ın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber etti. Olay yerine gelen itfaiye yanan tıra müdahale ederek söndürdü. Yangında tırın kupası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
yangının elektrik kontağı sonucu çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:04 Kaynak: İHA
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