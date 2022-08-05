Traktör 200 metrelik uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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Traktör 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

05.08.2022 17:29
Traktör 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

Karaman'da park halindeyken hareket eden traktör 200 metrelik uçuruma yuvarlanarak parçalandı.

Karaman'da park halindeyken hareket eden traktör 200 metrelik uçuruma yuvarlanarak parçalandı.

Olay, merkeze bağlı Akpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarlasına çalışmaya giden çiftçi Yaşar Gökdoğan, traktörünü yol kenarına park etti. Bir süre sonra traktör park halindeyken kendiliğinden hareket ederek yaklaşık 200 metrelik uçurumdan aşağıya uçtu. Sarp kayalıklardan aşağıya uçması sonucu tekerleri bile yerinden sökülen traktör adeta paramparça olarak demir yığınına döndü. Yaşanan kazanın ardından olay yerine giderek incelemede bulunan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, çiftçi Yaşar Gökdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Uçuruma yuvarlanan traktörün yanına sarp kayalıklardan dolayı güçlükle varabildiklerini anlatan Bayram, "Ekonomik yönden durumu iyi olmayan çiftçimizin traktörü parçalanmış durumdadır. Hayırsever vatandaşlarımızın çok zor durumdaki çiftçimize yardım elini uzatmalarını bekliyoruz. Allah'a çok şükür ki yaşanan bu üzücü kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır" dedi. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör 200 metrelik uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

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